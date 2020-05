Avviatore di emergenza per auto: 3 modelli a meno di 70 €

Prima o poi capita a tutti di finire in panne con la batteria a terra. Ecco come risolvere con i 3 migliori avviatori da auto a meno di 70€.

Sono conosciuti anche col nome di booster o starter. Gli avviatori di emergenza sono strumenti molto utili che conviene tenere sempre in macchine con sé, perché prima o poi si rivelano insostituibili. A tutti, infatti, càpita di restare con l’auto in panne (di solito con figli piccoli al seguito, di domenica e nel bel mezzo del nulla), e un dispositivo del genere può fare la differenza tra un piccolo incidente di percorso e un weekend completamente rovinato. Ma come regolarsi per la scelta?

A prescindere dall’origine de problema (una batteria si può esaurire perché abbiamo dimenticato i fari accesi in un’auto di vecchia generazione, oppure a causa del freddo invernale), un avviatore portatile è una sorta di powerbank per l’automobile. Sul mercato esistono diverse versioni per tutti i prezzi, ma in questo articolo vogliamo concentrarci sui prodotti a meno di 70€. E rimarrete sorpresi nel constatare l’elevata qualità dei gingilli che abbiamo scovato, nonostante il prezzo stracciato.

Tacklife T6

Scelto dalla Redazione Tacklife T6 Tacklife T6 Avviatore di Emergenza da 18000 mAh, e 800A. Avviatore Batteria Auto per Motore Benzina Fino a 6.5L e Diesel 5.5L 69,99 € su Amazon 99,99 € risparmi 30 €

Non a caso è il più venduto di Amazon. Si tratta di un booster con capacità di 18.000 mAh, con corrente di picco 800A in grado di avviare un motore a benzina da 6.5L e Diesel 5.5L fino a 30 volte su singola ricarica (che richiede 5 ore).

Dispone poi di una serie di chicche che lo rendono utile in una gran varietà di casi. Può infatti ricaricare contemporaneamente il telefono, il computer o il tablet attraverso le due porte USB (5V/2.4A 9V/2A; 5V/2A); inoltre la porta DC da 10 V/12 V può ricaricare piccoli accessori automobilistici come il compressore d’aria, il purificatore d’aria, l’aspirapolvere, il GPS, il DVR per auto o il frigorifero tramite un adattatore incluso.

Integra anche luci per SOS, illuminazione d’emergenza torcia, e soprattutto dei sofisticati sistemi di verifica della tensione dell’auto prima dell’erogazione della corrente. Il prodotto è ignifugo.

Yaber Avviatore

Questo avviatore d’emergenza per auto può rimettere in sesto una batteria in panne e ricaricare pure telefoni, compressori o altri dispositivi con velocità fino a 2,1 Ampere tramite USB. Vanta una capacità inferiore rispetto ad altri prodotti simili, 12000mAh, ma è impermeabile con certificazione IP66.

Yaber può avviare veicoli a 12V (motori fino a 5L benzina o 4L Diesel) in pochi secondi, ed è adatto a automobili, pick-up e due ruote. Offre una protezione completa da potenziali cortocircuiti, da surriscaldamento, da inversione di polarità, da sovratensione e sovraccarico. Infine ha anche luci integrate, per interventi notturni.

Utrai Powerbank

Piccolo ma Potente UTRAI Powerbank UTRAI Avviatore di Emergenza Powerbank 1600A da 16000mAh Jump Starter Avviatore Auto Portatile per Motori 12V Diesel 6.5L e Benzina 7.0L. 69,99 € su Amazon

Il Powerbank Utrai è un avviatore di emergenza auto da 16.000mAh con 1.600A picco di corrente, per auto Diesel fino a 6.5L e benzina 7.0L; con una singola ricarica garantisce almeno 30 avvii, e per questo è adatto a furgone, camper, scooter, RV, camion pesante e molto altro.

Si distingue dalla concorrenza per la presenza di un design a martello di sicurezza sulla parte superiore della scocca che permette di rompere vetri in caso di emergenza. Dotato di 8 funzioni di protezione (incluso il surriscaldamento, la sovracorrente, il cortocircuito, il sovraccarico, etc.) è corroborato da pinze solide e ergonomiche, costituite interamente in metallo.

Un display infine mostra la tensione attuale, mentre dei segnali acustici informano l’utente in caso di errori gravi o problemi. La scocca è in materiale ignifugo e sicuro.