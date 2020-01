Test patente online: dove esercitarsi in vista dell’esame teorico

Se siete alle prese con l’esame di teoria della patente di guida B, potete usufruire facilmente di molti servizi online, che saranno estremamente utili per farvi esercitare e migliorare.

Ecco giusto una piccola selezione di siti internet che permettono di fare vere e proprie simulazioni calibrate dell’esame teorico:

Per provare alcuni dei test ministeriali, si può accedere a mininterno ;

; Grandissima scelta e varietà la offre il sito Autoquiz ;

; Molto dettagliati anche le prove offerte su patentati.it ;

; Simulazione puntigliosa e molti servizi utili su quizpatenteonline ;

; Interfaccia semplice e quiz immediato su autoscuolanewdrive;

Per chi vuole sempre avere a portata di mano un quiz, senza dover necessariamente connettersi ad internet, può, poi, scaricare il programma offerto da WEBpatente e scaricabile da questo link.

Se volete esercitarvi anche dai vostri smartphone, potete farlo, installando alcune ottime applicazioni gratuite, come Quiz Patente (sia per iPhone, che per Android), che include moltissime domande ed esercizi: la potete ottenere facilmente, andandola a cercare nell’App Store o in Google Play.

photo credit: Theron Trowbridge via photopin cc