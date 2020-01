Segnaletica orizzontale: dal Codice della Strada ai quiz specifici

Come scritto sul Nuovo Codice della Strada (consultatelo cliccando su questo link), i segnali stradali orizzontali: servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

Semore sul Codice, si possono trovare tutte le informazioni utili e, per avere anche le immagini di tale segnaletica, vi consigliamo un sito specializzato (cliccate qui, per accedervi direttamente).

Se, invece, pensate di ricordarvi tutto quello che c’è da sapere su tali segnali, non dovete far altro che provarlo: tentate i quiz specifici, cliccando su questo link.

photo credit: p0ll0Flickr via photopin cc

[widgetvideo ar=”0.5625″ idv=”107145″ ide=”leonardo_wdgt” width=”634″ height=”400″ onClick=”0″ autostart=”false” playlist=”false” qt=”1″ ]