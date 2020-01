Foglio rosa: tutto quello che dovete sapere su questo permesso temporaneo

Il foglio rosa è un permesso di guida temporaneo, che viene rilasciato dopo il superamento dell’esame teorico ed ha una durata complessiva di 6 mesi. Dopo un mese che si possiede quest’autorizzazione, si può ufficialmente richiedere l’iscrizione all’esame pratico, ricordando sempre che, nell’arco di tempo di un foglio rosa, si può sostenere il test finale al massimo 2 volte.

Il foglio rosa (come è ricordato anche da patente.it) da solo, però, non è sufficiente per mettersi al volante, insieme a questo documento, infatti, l’aspirante automobilista deve:

essere accompagnato da una persona con almeno 10 anni di patente B (o di categoria superiore), che avrà il ruolo di istruttore

l'accompagnatore non deve avere un'età superiore ai 65 anni

durante le esercitazioni di guida, devono essere rispettati tutti i limiti dei neopatentati

ci si può esercitare solo sulle strade del territorio nazionale (non all’estero, dunque)

ci si può esercitare a qualsiasi ora

non possono esserci altri passeggeri, oltre all’adulto, che funge da istruttore

