Bollo auto regione Lombardia: tutte le indicazioni per il pagamento

Automobilisti lombardi, è arrivato il triste momento di pagare il bollo e volete qualche informazione al riguardo? Ecco tutto quello che vi può essere utile.

Prima di tutto, il pagamento deve essere fatto a partire dal primo giorno, del mese successivo a quello di scadenza.

Punto secondo: il pagamento può essere effettuato in posta, in tabaccheria, negli uffici Aci, nelle agenzie auto addette o presso alcune banche.

Punto terzo: i fortunati abitanti di alcune regioni italiane, tra le quali anche la Lombardia, potranno usufruire anche di un comodo e veloce servizio online; sul sito dell’Aci, infatti, è messo a disposizione Bollonet: inserendo i dati del proprio veicolo, comparirà la somma da versare e le modalità per il pagamento (principalmente tramite carta di credito).

L’utilizzo del servizio è consentito, però, solo a chi deve rinnovare il pagamento e non a coloro che lo effettuano per la prima volta. Inoltre, questo servizio online ha un costo aggiuntivo, visto che si dovrà versare un aumento dell’1,2% sul dovuto; solo i soci dell’ACI (con tessera in corso di validità) potranno effettuare tutta la procedura a costo zero.

Per ricevere ulteriori informazioni, potete consultare la pagina apposita sul sito ‘www.aci.it’ (cliccate questo link, per accedervi); eventualmente, potete chiedere aiuto, telefonando al numero 199727676, o inviando un’email all’indirizzo: infobollo@Lombardia.aci.it.

