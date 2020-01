Quiz patente C: tutto su come ottenere questa patente

Per ottenere la patente C, destinata alla guida di veicoli per il trasporto di cose (fino ad un carico massimo di 3,5 tonnellate), basta avere compiuto 18 anni ed essere già titolari della patente B.

Dopo aver superato una visita medica, attestante l’idoneità fisica per la guida, è necessario sostenere un esame teorico e pratico. La parte teorica, però, non prevede un quiz, ma una prova orale, secondo un programma prestabilito (vedi questo link): almeno 3 domande dovranno vertere sui punti che vanno dai capitoli 2.1 al 2.1.9 del suddetto programma.

Se, invece, il conducente ha compiuto i 21 anni d’età ed ha l’intenzione di trasportare mezzi che caricano fino a 7,5 tonnellate di merci, è richiesto il possesso anche della CQC. Per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (QCQ, appunto) è necessaria la frequentazione di un apposito corso (di 280 ore), con il superamento di un test a quiz finale; prove di tali quiz si possono trovare a questi collegamenti:

