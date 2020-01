Area C Milano: la mappa della zona a traffico limitato

L’area C di Milano è la zona a traffico limitato, che corrisponde alla Cerchia dei Bastioni e che ha il fine di ridurre drasticamente il traffico automobilistico in tale area meneghina.

A partire dal 2 settembre il numero di telefono 800.437.437 è stato sostituito dal numero + 39.02.486.84001 (attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24). Da lunedì 30 settembre è stata attivata l’area personale MyAreaC. Una nuova pagina a disposizione di tutti, non più solo di residenti e veicoli di servizio, dalla quale chi si registra può controllare tutti gli accessi, acquistare i titoli ordinari, anche con PayPal, e regolarizzare gli ingressi attraverso il pagamento differito entro il settimo giorno successivo all’ingresso.

Per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni, entrando nell’area, senza aver pagato il preventivo permesso, vi consigliamo di consultare attentamente la sua mappa, con tutti gli accessi. La trovate nell’immagine in testa dell’articolo o a questo link.

