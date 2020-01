Area C Milano: orari e zone coinvolte

Abituati, ormai, all’Area C, tutti gli automobilisti di Milano devono conoscere perfettamente gli orari e le zone di questa zona a traffico limitato.

Come si può consultare direttamente sul sito del Comune di Milano (cliccando qui, potete accedervi direttamente), l’Area C è attiva:

lunedì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 martedì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 mercoledì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 giovedì : dalle 7:30 alle 18

: dalle 7:30 alle 18 venerdì dalle 7:30 alle 18

L’Area C non è in vigore il Sabato e la Domenica e tutti i giorni festivi.

Per quanto riguarda l’estensione, bisogna ricordare come l’Area C corrisponda, indicativamente alla Cerchia dei Bastioni: consultate la mappa, cliccando su questo link.

(Tutte le informazioni ufficiali, le potete trovare cliccando su questo link).

