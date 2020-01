Il funzionamento del motore con le gif animate

Il funzionamento del classico motore 4 tempi lo conosciamo tutti. Aspirazione, compressione, espansione e scarico sono concetti chiari e spiegarli risulta facile. Ma gli altri tipi di propulsori? Ecco che come al solito il web viene in nostro aiuto e con un sito composto da numerose gif animate che illustrano il funzionamento di diversi tipi di motore. Due tempi, Wankel, ma anche turbine e motori a vapore: la lista è davvero completa e ogni schema è ben spiegato. Unica “pecca”: tutte le descrizioni sono in inglese. Ma come si dice “un’immagine vale più di 100 parole.”

