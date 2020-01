Voglia di camper usati? Qualche consiglio

Se avete comprato un’auto o una moto usati e avete fatto attenzione ad una serie di particolari prima di concludere il contratto, dimenticate tutto e iniziate a valutare cos’è importante nell’acquisto di un camper usato.Sicuramente il camper è un investimento più importante di un’auto o di una moto visto che vi obbliga a virare verso un certo tipo di vacanza. Magari però, finora, siete stati sempre attratti dall’idea di vagare per il mondo ma non avete ancora approfondito la tematica “camper”.

Vi farà certamente comodo sapere che esistono diversi tipi di camper: camper e van, caravan, cellula scarrabile, furgonato, mansardato, motorhome, polivalente e profilato, ma anche profilato basculante e semintegrale.

Dopodiché dovete pensare che state per acquistare una “casa ambulante” quindi dovete avere le attenzioni che avreste per un piccolo appartamento, per esempio controllate la funzionalità degli interni: luce, acqua, bagni, letti e quant’altro.

Poi ci sono anche i particolari: per esempio le tende e i rivestimenti. Roba da donne, tutto sommato. I maschietti di casa saranno più interessati a conoscere la marca di un certo prodotto e la meccanica che ci sta dietro, spesso garanzia della tenuta del camper.

Siccome le variabili in gioco sono molte vi consigliamo di andare da rivenditori specializzati e toccare con mano quanto state per acquistare.