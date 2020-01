Quanto vale la mia auto: tutti i servizi che ti permettono di scoprirlo

Volete vendere la vostra auto o avete solo la curiosità di sapere quanto possa valere oggi? La risposta alla vostra domanda si trova online, dove, ormai, sempre più siti autorevoli offrono questo servizio.

Iniziamo, dunque, a vedere i principali servizi che si possono trovare sul web:

www.quattroruote.it offre Quotauto: per ottenere una quotazione standard, basta registrarsi; mentre, se si vuole una quotazione personalizzata si devono pagare 5,99 Euro e per altre quotazioni ancora più dettagliate, da fare su auto storiche, il prezzo da pagare è di 23,99 Euro.

www.auto-italia.it offre un ottimo servizio di quotazione: da quella generica online (sulla base dei listini Auto Scout24), fino alla possibilità di richiedere una valutazione specifica, compilando un modulo online e parlando con un operatore, grazie ad un numero verde.

www.autobiz.com permette una rapidissima ed immediata valutazione delle auto, completando moduli successivi.

www.autoscout24.it permette di stabilire un valore ragionevole del proprio veicolo, verificandolo con il mercato corrente.

Questa è solo una piccola e parziale selezione dei servizi, che tutti possono trovare online: ogni utente ha, così, la possibilità di muoversi, in maniera dettagliata e realistica, nel mercato automobilistico, orientandosi sia in vista di un acquisto dell’usato, sia per una futura vendita.

photo credit: pam’s pics- via photopin cc