La notifica delle multe: quando arriva e quando scade

Le tempistiche di notifica delle multe sono, da sempre, un argomento tanto discusso, quanto poco conosciuto. Se avete il timore di aver commesso una violazione del codice della strada e state aspettando l’arrivo della multa, ecco quello che dovete sapere.

Tutte le contravvenzioni stradali devono essere comunicate ufficialmente al trasgressore tassativamente entro 90 giorni dal momento della violazione. Quindi, per vostra fortuna, l’eventuale multa non è arrivata in 90 giorni, vi potete considerare ‘salvi’: la contravvenzione è automaticamente nulla.

L’unica eccezione, a cui tenere particolare attenzione, è nel caso in cui le autorità stradali non abbiano identificato il trasgressore, ma conoscono solo la targa del suo mezzo; in queste circostanze, verranno concessi 100 giorni, per l’identificazione dell’automobilista e per la consegna della multa.

