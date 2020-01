Traffico autostrade: tutti i consigli utili per evitare le code

Sia nel caso voi siate pendolari abituali, sia nel caso siate pronti per partire per un lungo viaggio eccezionale, se dovete usare l’automobile e muovervi in autostrada, vi conviene sempre studiare attentamente il percorso.

Oltre alle condizioni meteorologiche, infatti, sono le condizioni relative al traffico che vanno valutate, per tentare di evitare incidenti e zone congestionate dal traffico.

Se non volete ritrovarvi fermi in coda per ore ed ore, il principale consiglio che vi si può dare è quello di monitorare costantemente la situazione del traffico: esistono, infatti, ottimi servizi, che vi terranno aggiornati 24 ore su 24.

Dagli incidenti, ai lavori in corso, alle aree di servizio, passando per i tratti controllati da tutor e la disposizione dei caselli: tutte le informazioni necessarie sono a portata di click.

Questi sono solo alcuni dei siti internet, che offrono ottimi servizi di monitoraggio autostradale: senza nessuna iscrizione, totalmente gratuiti e fruibili in qualsiasi momento, tali siti rappresentano una risorsa preziosissima per ogni automobilista.

photo credit: tricky (rick harrison) via photopin cc

