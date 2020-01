Segnali stradali: quali sono e quanti sono

Come potete trovare sul Nuovo Codice della Strada (consultabile, cliccando questo link), i segnali stradali si possono suddividere in alcune categorie principali:

VERTICALI

LUMINOSI

MANUALI

ORIZZONTALI

Per essere sicuri sulle strade, tutti, dagli automobilisti ai pedoni, dovrebbero conoscere la segnaletica: per tenerla sempre ‘fresca’ nelle nostre menti, è, quindi, coveniente ripassarla di tanto in tanto.

Come già abbiamo visto in altri articoli (clicca qui, per consultarli), esistono dei siti internet, che permettono di orientarsi nel mondo della segnaletica:

tuttoscuola (consultabile da questo link) : completa guida, con immagini e spiegazioni

: completa guida, con immagini e spiegazioni aci.it (consultabile da questo link) : regolamento del codice deslla strada, in riferimento alla segnaletica verticale

: regolamento del codice deslla strada, in riferimento alla segnaletica verticale scuolaguida.it (consultabile da questo link): tutta la segnaletica, suddivisa nelle diverse categorie

photo credit: zak mc via photopin cc

