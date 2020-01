Eicma 2013 Milano: la mappa e l’elenco per trovare le principali case

Conto alla rovescia per l’inizio di EICMA, il tradizionale Salone del motociclo di scena a Milano dal 7 al 10 novembre 2013. Per non perdervi le novità previste per il 2014, ecco l’elenco di dove sarà possibile trovare le principali case. Di seguito troverete le mappe interne ed esterne di EICMA e la divisione per padiglione.

L’elenco degli stand delle case:

Aprilia: padiglione 10, H70 e H75

Benelli: padiglione 4, M50 e padiglione 6 B31

Bimota: padiglione 10, C64

BMW: padiglione 14, H20

Ducati: padiglione 18, G60

Harley-Davidson: padiglione 2, H40

Honda: padiglione 4, H54

Kawasaki: padiglione 6, G30

KTM: padiglione 18, M68

Moto Guzzi: padiglione 10, H70 e H75

MV Agusta: padiglione 2, T40

Peugeot: padiglione 6, E18

Piaggio: padiglione 10, H70 e H75

Suzuki: padiglione 4, U50

Triumph: padiglione 14, H36

Vespa: padiglione 10, H70 e H75

Yamaha: padiglione 2, M30

