La patente di guida contiene diverse informazioni importanti, che sono facilmente riconoscibili, perché segnalate da un numero apposito: vediamo come leggerle correttamente.

Le voci che compongono la patente di guida

Analizzando il documento dall’alto al basso, infatti, si trovano (oltre alla fototessera), a sinistra:

Cognome del titolare (numero 1)

Nome del titolare (numero 2)

Data e Luogo di nascita del titolare (numero 3)

Data di rilascio della patente (numero 4a)

Data di scadenza della patente (numero 4b)

Firma del titolare (numero 7)

Città e indirizzo di residenza (numero 8)

Mentre nella colonna spostata più a destra ci sono:

Ente che ha rilasciato la patente (numero 4c)

Numero della patente (numero 5)

Proprio il numero della patente serve per l’identificazione del documento e, quindi, dell’automobilista e può, ad esempio, essere usato dal guidatore per controllare il suo saldo punti (online o no).