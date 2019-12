Migliori auto a metano: le 5 da non perdere

Una utile guida capace di evidenziare i vantaggi delle migliori auto a metano presenti sul mercato italiano.

Gli automobilisti italiani, specie quelli che vivono nelle grandi città e che percorrono molti chilometri con la propria vettura, stanno scoprendo nuove ed alternative motorizzazioni alternative al diesel, ultimamente demonizzato da organizzazioni ambientali, governi e amministrazioni locali. Chi per numerosi anni si è affidato ad auto diesel per viaggi fuoriporta, raggiungere il proprio lavoro o mete turistiche, negli ultimi tempi valuta sempre più l’acquisto di auto elettriche, ibride, a GPL e anche a metano.

Quest’ultimo carburante, particolarmente pulito ed economicamente conveniente, sta vivendo quasi una seconda giovinezza, grazie ad alcuni vantaggi e qualità intrinseche, come ad esempio la possibilità di rifornire le vetture a metano sfruttando la modalità self service, offerta in un numero sempre maggiore di stazioni di servizio, grazie alla recente approvazione della normativa che legalizza questo nuovo tipo di rifornimento.

Gli altri vantaggi sono:

Un risparmio economico di circa il 50% rispetto ad un veicolo a benzina equivalente

Agevolazioni fiscali offerte da alcune regioni relative al bollo e alla circolazione

Basso impatto ambientale

Prestazioni pressocché equivalenti rispetto ai benzina

Autonomia d’esercizio elevatissima.

Le 5 auto a metano da non perdere

Qui di seguito riportiamo un elenco di cinque vetture alimentate a metano, appartenenti a differenti segmenti, che secondo il nostro giudizio spiccano nell’ampia offerta del mercato italiano.

Seat Arona TGI

La nuova Seat Arona TGI è un crossover di segmento “B” moderno e dalle forme compatte che si presenta come il primo SUV della storia dell’automotive a poter vantare una meccanica alimentata a metano. Realizzato sul pianale MQB utilizzato anche dalla Ibiza, la Arona offre un ampio e modulabile abitacolo a fronte di dimensioni contenute adatte per affrontare il traffico più congestionato. La Arona TGI è spinta da un compatto propulsore 1.0 tre cilindri turbo da 95 CV, garantisce circa 400 km a metano e 630 km complessivi. I prezzi partono da 17.450 euro.

Skoda Scala G-Tec

La Skoda Scala è una vettura compatta di segmento “C” in grado di offrire tutta la qualità del Gruppo Volkswagen offerta ad un prezzo decisamente competitivo. La Scala G-Tec può contare su un serbatoio di riserva da 9 litri di benzina che permette di garantire un’autonomia di ben 220 km, mentre il metano viene stivano in tre differenti bombole di gas che offrono una capacità totale di 13.8 chilogrammi di metano, pari ad un’autonomia di 410 km (630 km di autonomia complessiva). Prezzi da 22.280 euro.

Lancia Ypsilon

Dopo nove lunghi anni di onorata carriera, la sempreverde Lancia Ypsilon continua a macinare record di vendita, grazie al suo appeal decisamente chic e ai suoi prezzi molto allettanti. La versione a metano della Ypsilon si dimostra anche molto economa. Grazie ai bassissimi costi di gestione 0.9 litri bicilindrico da 70 cavalli che permette di percorrere circa 240 km con poco più di 10 euro di gas. Il listino parte da 17.700 euro.

Audi A5 Sportback g-tron

Chi pensa che il metano possa essere associato esclusivamente ad utilitarie e ad auto economiche si sbaglia di grosso, infatti Audi offre motori alimentati a metano per ben 3 suoi modelli, tra cui la lussuosa e sportiva Audi A5 Sportback g-tron. La vettura risulta spinta da noto motore benzina 2.0 litri TFSI da 170 cavalli che consente ottime prestazioni. Le bombole possono immagazzinare complessivamente 17,3 kg di GNC (Gas Naturale Compresso), mentre l’autonomia è di 420-455 km. Il listino della Audi A5 Sportback g-tron parte da 48.800 euro.

Fiat Panda Natural Power

La Fiat Panda continua ad essere l’auto più venduta sul mercato italiano e questo successo si riversa anche sulla versione alimentata a metano denominata Panda Natural Power equipaggiata con il TwinAir Turbo da 0.9 di cilindrata e 70 cavalli che permette ottime prestazioni a fronte di consumi molto contenuti, basti infatti pensare che con soli 10 euro si possono sfiorare i 250 km. I prezzi partono da 16.200 euro.

Migliori auto a metano, le 5 da non perdere: foto Vedi tutte le immagini +7