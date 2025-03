Un episodio paradossale ha catturato l’attenzione degli automobilisti in Francia, a sud di Lione. Un conducente al volante di una Renault Twingo è stato fermato dalla polizia per una combinazione di infrazioni decisamente insolite: procedeva a una velocità estremamente ridotta, appena 30 km/h, nella corsia di sorpasso in autostrada, mentre utilizzava il cellulare. A peggiorare la situazione, un controllo successivo ha rivelato un tasso alcolemico di ben 2,24 grammi per litro, superando di oltre quattro volte il limite consentito. Questo ha portato al ritiro immediato della patente e al sequestro del veicolo.

Quando la lentezza diventa un rischio concreto

Se pensiamo ai pericoli legati all’alta velocità, spesso dimentichiamo che una guida lenta in autostrada può risultare altrettanto pericolosa. Un’auto compatta come la Twingo, progettata per la mobilità urbana, che procede a una velocità così bassa in un contesto di autostrada, crea differenze di velocità che possono risultare fatali. Questo caso sottolinea come il rispetto delle regole stradali includa anche l’adeguamento al flusso del traffico, non solo il rispetto dei limiti massimi.

Un mix pericoloso di infrazioni

La combinazione di guida in stato di ebbrezza e uso del telefono alla guida rappresenta un cocktail di rischi estremamente preoccupante. Le normative stradali, sia in Francia che in Italia, stanno diventando sempre più rigide nei confronti di comportamenti simili. Il nuovo Codice della Strada italiano, ad esempio, equipara l’uso dello smartphone alla guida in stato di ebbrezza, introducendo sanzioni severe e immediate.

Responsabilità e sicurezza stradale

Questo episodio evidenzia l’importanza di un comportamento responsabile al volante. La sicurezza stradale non dipende solo dal rispetto dei limiti di velocità, ma richiede anche attenzione al contesto, uno stato psicofisico adeguato e la consapevolezza dei rischi. Anche veicoli progettati per l’uso urbano, come la Renault Twingo, devono essere utilizzati con giudizio e in conformità alle regole stradali, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.