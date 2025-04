Genesis ha scelto il prestigioso Salone Seoul 2025 per svelare una nuova era del lusso automobilistico, presentando due concept di lusso e una hypercar che segna il debutto nelle competizioni endurance. Il centro congressi KINTEX di Goyang ha fatto da cornice a questa anteprima mondiale, che sarà accessibile al pubblico fino al 13 aprile.

Le protagoniste della scena sono la X Gran Coupe e la X Gran Convertible, evoluzioni che ridefiniscono lo stile e la tecnologia del brand sudcoreano. Questi modelli portano l’ammiraglia G90 verso nuovi orizzonti estetici, con una silhouette slanciata, un parabrezza inclinato e una linea del tetto ribassata. Dettagli come l’assenza di montanti nelle portiere e un cofano allungato, uniti a carreggiate ampie, donano un aspetto contemporaneo e raffinato. La firma luminosa “a doppia linea" di Genesis si estende fino agli archi ruota, integrandosi con la griglia Crest tridimensionale per un design armonioso.

Le fiancate delle vetture si distinguono per cerchi a cinque razze doppie con finiture elaborate, mentre il posteriore è caratterizzato da gruppi ottici orizzontali, terminali di scarico rettangolari e uno spoiler integrato nel cofano. Gli interni non sono da meno: la X Gran Coupe adotta un tema mediterraneo con inserti in legno d’ulivo microtraforato e pelle conciata con acque reflue della produzione olearia. La X Gran Convertible, invece, si ispira al Cabernet Sauvignon, con tonalità che evocano i grandi vini italiani. Entrambi gli abitacoli sono impreziositi da dettagli in cristallo che creano suggestivi giochi di luce.

La vera rivelazione è stata però la hypercar GMR-001, presentata in scala 1:2. Questo modello segna l’ingresso di Genesis nel FIA World Endurance Championship del 2026 e nell’IMSA Sportscar Championship del 2027, portando il marchio nel mondo delle competizioni internazionali.

Oltre ai concept, l’esposizione include modelli della gamma Genesis, come il GV60 Magma Concept, la GV80 Black e la rinnovata G90, dimostrando l’ambizione crescente del brand di affermarsi come leader nel settore premium.