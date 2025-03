Il massimo della potenza si fonde con un lusso senza compromessi: questa è la visione che spinge Genesis a ridefinire il mercato delle auto elettriche di lusso con la nuova Genesis GV60 Magma. Avvistata durante i test su strada, questa elettrica di punta promette di alzare ulteriormente gli standard del marchio, confrontandosi direttamente con rivali come la Porsche Taycan e la Tesla Model S Plaid.

Prevista per il debutto entro la fine del 2025, la GV60 Magma si distingue per un design che ottimizza l’aerodinamica: assetto ribassato, prese d’aria maggiorate e un avanzato sistema di “air curtain” che garantisce prestazioni ottimali. L’interno è un trionfo di raffinatezza e sportività, con sedili a guscio impreziositi da cuciture in arancione magma e titanio, simbolo dell’attenzione al dettaglio di Genesis.

Cosa sappiamo della Genesis GV60 Magma

Nonostante i dati ufficiali non siano ancora stati divulgati, si prevede che la Magma superi ampiamente i 429 cavalli e i 3,7 secondi nello scatto 0-100 Km/h della versione attuale Performance AWD. Il prezzo, non ancora definito, sarà superiore ai 69.900 dollari dell’attuale top di gamma, posizionandosi comunque come una proposta competitiva nel segmento.

Il mercato delle elettriche di lusso ad alte prestazioni è più che mai competitivo. La Porsche Taycan, ad esempio, parte da 99.400 dollari, mentre la versione Turbo GT con pacchetto Weissach arriva a 230.000 dollari e 1.092 cavalli. La Tesla Model S Plaid, invece, offre 1.020 cavalli a partire da 89.990 dollari. Genesis punta a ritagliarsi uno spazio in questo scenario con un mix di innovazione tecnologica, prestazioni di alto livello e un design che celebra il lusso coreano.

Il lancio della Genesis GV60 Magma avverrà inizialmente in Corea del Sud, con un’espansione pianificata verso gli Stati Uniti, l’Europa e altri mercati internazionali. Questo modello rappresenta non solo una nuova frontiera per Genesis, ma anche una dichiarazione di intenti: ridefinire gli standard del settore e affrontare i colossi storici con audacia e visione.