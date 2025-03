Con una lunghezza di oltre 5 metri e un’autonomia combinata che tocca i 1200 km, la nuova ammiraglia di casa Geely, la Galaxy Starshine 8, si presenta come un concentrato di tecnologia e prestazioni. Questa berlina ibrida plug-in, svelata durante la conferenza sulla tecnologia intelligente AI del 3 marzo 2025, rappresenta un passo deciso verso il futuro della mobilità intelligente.

Dimensioni da vera ammiraglia

Le dimensioni generose – 5018 mm di lunghezza, 1918 mm di larghezza e 1480 mm di altezza, con un passo di 2928 mm – la collocano nel segmento D di lusso, dove il design fastback e le maniglie a scomparsa si combinano con fari sottili per un look moderno ed elegante. Un elemento distintivo è il lidar integrato nel tetto, testimonianza di un’avanzata dotazione tecnologica per la guida intelligente.

Il cuore della Geely Galaxy Starshine 8

Sotto il cofano, la Starshine 8 adotta il sistema ibrido plug-in NordThor EM-P, che abbina un motore termico 1.5T da 161 CV a un motore elettrico da 215 CV. La trasmissione DHT consente prestazioni notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Due le opzioni di batteria: 18,4 kWh per 104 km di autonomia elettrica o 27,69 kWh per 161 km, secondo il ciclo CLTC.

Il posteriore della vettura è caratterizzato da un gruppo ottico a tutta larghezza e dal logo “EM-P", mentre gli interni, ancora non completamente svelati, promettono un’esperienza digitale innovativa grazie al sistema smart cockpit Flyme Auto basato su chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Il lancio della Geely Galaxy Starshine 8 coincide con un momento di forte crescita per Geely, che ha registrato vendite record a febbraio 2025 con 204.910 veicoli (+84% anno su anno). Il marchio Galaxy ha contribuito significativamente, con 76.132 unità vendute (+288%), raggiungendo un totale di 169.677 veicoli nel primo bimestre (+185%).