Lusso estremo, tecnologia all’avanguardia e una visione di mobilità sostenibile: il nuovo Lexus ROV ridefinisce i confini del segmento fuoristrada premium. Questo innovativo concept off-road, firmato Lexus, combina eleganza, robustezza e prestazioni senza precedenti, grazie al primo motore a idrogeno sviluppato dalla casa giapponese.

Il design del Lexus ROV cattura immediatamente l’attenzione, unendo linee audaci e futuristiche alla classica raffinatezza del design Lexus. La griglia frontale distintiva e le luci a forma di L sottolineano il DNA del marchio, mentre la carrozzeria in bronzo scuro, robusta e compatta, cela un telaio progettato per affrontare le sfide più impegnative. Protezioni strategiche assicurano una durabilità superiore, rendendo il veicolo perfetto per ogni tipo di terreno.

Lexus ROV, interni “giapponesi”

All’interno, l’abitacolo riflette l’eccellenza Lexus con la filosofia Tazuna, che privilegia la connessione tra pilota e veicolo. Materiali di alta qualità, come pelle naturale e sintetica ad alta resistenza, si combinano con un’ergonomia studiata per offrire comfort e controllo ottimali. Ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Il cuore pulsante del Lexus ROV è il rivoluzionario motore a idrogeno da 1.0 litri, che offre una coppia generosa e una risposta immediata. Questa tecnologia avanzata non solo garantisce prestazioni elevate, ma rappresenta anche un passo avanti nella riduzione dell’impatto ambientale, confermando l’impegno di Lexus verso una mobilità sostenibile.

Grazie al peso contenuto e alle sospensioni sofisticate, il veicolo offre un handling eccezionale, bilanciando agilità e stabilità su ogni tipo di terreno. Il concept off-road incarna perfettamente la visione di Lexus: un futuro in cui il piacere di guida si sposa con la responsabilità ambientale.

Con il Lexus ROV, il marchio risponde alla crescente domanda di esperienze outdoor di lusso, proponendo un mezzo capace di superare i limiti convenzionali senza rinunciare a comfort e raffinatezza. Un veicolo che non solo anticipa le tendenze del mercato premium, ma ridefinisce anche il concetto di avventura.