La Formula 1 si prepara a un futuro radioso grazie al rinnovo del Patto della Concordia, un accordo storico che garantisce stabilità e crescita all’intero ecosistema del motorsport. Questo documento, che regola i rapporti tra la FIA, la FOM e le scuderie partecipanti, è stato aggiornato in anticipo rispetto alla scadenza prevista, segnando un momento cruciale per il campionato.

Accordo accolto con entusiasmo

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo da Liberty Media, che dal 2017 detiene i diritti commerciali della Formula 1. La società ha dichiarato che il campionato sta vivendo il suo “momento di massimo splendore”, sottolineando i vantaggi che stanno beneficiando tutti gli stakeholder coinvolti. La crescita del pubblico e l’ingresso di nuovi team, come la scuderia Cadillac, testimoniano la vitalità del settore.

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, recentemente confermato nel suo ruolo fino al 2029, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Domenicali ha ribadito il suo impegno a mantenere alta l’attenzione dei fan e a consolidare relazioni a lungo termine con i promotori dei Gran Premi, con particolare attenzione ai circuiti storici.

La F1 continua con il Patto della Concordia

Il Patto della Concordia, introdotto nel 1981 e così chiamato in onore della sede parigina della FIA in Place de la Concorde, definisce diritti, doveri e responsabilità di tutte le parti coinvolte. L’aggiornamento attuale include modifiche necessarie per accogliere nuovi attori come Cadillac, mentre rimane ancora aperta la discussione sulla governance, un tema che riguarda la distribuzione dei poteri decisionali all’interno dell’organizzazione.

Nel frattempo, il calendario del campionato subisce importanti cambiamenti: dal 2026, Zandvoort sarà sostituito da Madrid, mentre Monza, pilastro della Formula 1, è stata confermata fino al 2029. Il futuro di Imola resta incerto, con la possibilità di adottare un modello a rotazione simile a quello già in uso per Spa-Francorchamps.