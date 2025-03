La Formula 1 ha dato il via alla stagione 2025 con un GP Australia 2025 carico di sorprese e conferme. Sul circuito dell’Albert Park, la scena è stata dominata dalla straordinaria prestazione della McLaren, con Lando Norris in pole position e il compagno di squadra Oscar Piastri al secondo posto. A completare il podio, il campione in carica Max Verstappen, in terza posizione. Un avvio di stagione che consacra il team britannico come serio candidato al titolo mondiale.

La sessione di qualifiche ha confermato quanto visto nelle prove libere: le monoposto papaya hanno dimostrato un passo nettamente superiore alla concorrenza, lasciando indietro anche i rivali più temuti. Dietro il trio di testa, George Russell ha portato la sua Mercedes al quarto posto, mentre le sorprese sono arrivate da Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e Alex Albon con la Williams, rispettivamente quinto e sesto. Un risultato che fa ben sperare per due team in cerca di riscatto.

Al contrario, nel box Ferrari si respirava un’aria di delusione. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, settimo e ottavo, hanno evidenziato difficoltà nel bilanciamento e nel grip della vettura. Nonostante alcuni segnali incoraggianti nelle prove libere, i problemi tecnici hanno pesato sul risultato finale. Leclerc, in particolare, aveva brillato nelle FP2, piazzandosi davanti a Piastri e Norris prima dell’incidente che ha coinvolto Oliver Bearman con la Haas.

Con la gara di domenica alle porte, le aspettative sono alte per una battaglia serrata tra McLaren e Red Bull. Occhi puntati anche sulla possibile rimonta della Ferrari e sulle sorprese che Racing Bulls e Williams potrebbero riservare. Il GP Australia 2025 promette di regalare emozioni, con un inizio di stagione che ha già ribaltato molte previsioni.