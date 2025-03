Ford ha avviato una nuova era di elettrificazione con l’inizio della produzione della Puma Gen-E presso lo stabilimento di Craiova, in Romania. Questo crossover completamente elettrico rappresenta un passo significativo nella strategia del marchio verso una mobilità a zero emissioni. Durante l’inaugurazione, Güven Özyurt, General Manager di Ford Otosan, ha sottolineato come questo progetto consolidi il portafoglio di veicoli elettrici dell’azienda in Europa, evidenziando l’importanza del design distintivo e della guida dinamica che hanno reso celebre la Puma.

Lo stabilimento di Craiova

La struttura di Craiova non si limiterà alla produzione della Puma Gen-E. Lo stabilimento sarà un hub per veicoli elettrici multifunzionali come l’E-Tourneo Courier e l’E-Transit Courier. Questi modelli ampliano l’offerta di auto elettriche, con l’E-Transit Courier che offre fino a 300 km di autonomia e una capacità di carico di 700 kg, mentre l’E-Tourneo Courier si distingue per la sua versatilità e le tecnologie connesse.

Un elemento chiave del successo di questa transizione è la partnership strategica con Volkswagen, che ha permesso a Ford di utilizzare la piattaforma MEB per veicoli come l’Explorer e il Capri. Tuttavia, il Global Director dei programmi elettrici di Ford, John Davis, ha riconosciuto le difficoltà di realizzare un’elettrica compatta sotto i 20.000 euro, sottolineando le sfide di profittabilità in questo segmento di mercato.

Ford punta sulla mobilità sostenibile

Lo stabilimento di Craiova riflette anche l’impegno di Ford verso la mobilità sostenibile. Negli ultimi tre anni, Ford Otosan ha investito 490 milioni di euro per modernizzare l’impianto, integrando tecnologie eco-compatibili come pannelli fotovoltaici e un polo logistico ottimizzato, riducendo significativamente le emissioni di CO2. Questa trasformazione rappresenta un modello di sostenibilità per l’industria automobilistica.

Infine, la joint venture Ford Otosan, attiva dal 1997 tra Ford Motor Company e Koç Holdings, si conferma una delle collaborazioni più longeve e di successo nel panorama automobilistico globale. Con il lancio della Puma Gen-E e l’espansione della gamma elettrica, Ford riafferma il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella mobilità del futuro.