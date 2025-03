Fiat Professional alza l’asticella nel settore dei veicoli commerciali con i nuovi modelli Fiat Scudo ed E-Scudo S-Design. Questi veicoli incarnano una combinazione di stile audace, tecnologia all’avanguardia e funzionalità pensate per i professionisti moderni.

Motore diesel

Il motore termico del Fiat Scudo è equipaggiato con un performante BlueHDi da 180 CV, associato a un cambio automatico per una guida fluida e reattiva. La variante elettrica, l’E-Scudo S-Design, offre invece 136 CV e un’autonomia massima di 352 km, certificata secondo il ciclo WLTP, rendendola ideale per chi cerca un’alternativa sostenibile senza compromessi sulla praticità.

Dal punto di vista estetico, il design si distingue per una caratteristica striscia diagonale sopra l’asse posteriore, enfatizzata dalle finiture premium dell’Icon Pack. Questo pacchetto include dettagli come paraurti verniciati, illuminazione a LED e cerchi in lega da 17 pollici Diamond Cut, che aggiungono un tocco di raffinatezza al look complessivo.

Abitacolo funzionale

L’abitacolo non è da meno: il sistema Moduwork rivoluziona l’esperienza di lavoro a bordo, trasformando la configurazione a tre posti in una postazione versatile che ottimizza lo spazio disponibile. È una soluzione pensata per chi vive il veicolo come un’estensione del proprio ufficio.

Per i climi più rigidi, il Winter Pack offre sedili anteriori e volante in pelle riscaldati, mentre la tecnologia avanzata non manca con il sistema Radio NAV DAB e la telecamera Dynamic Surround View che garantisce una visione a 180 gradi per facilitare le manovre più complesse.

La sicurezza e il comfort sono ulteriormente migliorati grazie a funzionalità come il Blind Spot Detection, i sensori di parcheggio completi e l’accesso senza chiave fornito dal Comfort Pack. Questi dettagli rendono i nuovi modelli una scelta perfetta per i professionisti che non vogliono rinunciare a stile e innovazione.