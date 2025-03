La Fiat Grande Panda entra in scena nel mercato italiano con una proposta che non passa inosservata: una gamma completamente ibrida, declinata in tre allestimenti che coprono un range di prezzi da 18.900 a 22.900 euro. Un’offerta che punta a ridefinire gli standard del segmento B, sfidando la concorrenza con soluzioni tecnologiche e di design innovative.

Il prezzo della Fiat Grande Panda Ibrida

Alla base della gamma troviamo la versione Pop, che si propone come scelta essenziale con un prezzo Fiat Panda di 18.900 euro. Questo allestimento include cerchi in acciaio da 16 pollici, climatizzatore manuale e i sistemi di sicurezza principali, pur lasciando spazio a qualche mancanza, come gli specchietti regolabili elettricamente, che potrebbero deludere i più esigenti.

La variante intermedia Icon, a 20.400 euro, rappresenta un punto di equilibrio tra qualità e dotazioni, offrendo un sistema di infotainment con touchscreen, illuminazione full LED e cruise control, ideale per chi cerca un mix di comfort e tecnologia.

Al vertice della gamma si posiziona l’allestimento La Prima, che a 22.900 euro porta in dote climatizzazione automatica, cerchi in lega e finiture premium, rappresentando il massimo delle dotazioni Fiat Panda in termini di stile e tecnologia.

Cambio automatico e-DCT

Tutte le versioni condividono l’avanzato cambio automatico e-DCT a sei rapporti, integrato con un motore elettrico da 21 kW, capace di coniugare efficienza e piacere di guida. Il design, firmato dal Centro Stile di Torino, fonde tradizione e modernità in una vettura compatta da 3,99 metri, capace di ospitare cinque passeggeri e offrire un bagagliaio variabile tra 361 e 412 litri.

La sostenibilità è al centro della nuova Grande Panda, con materiali riciclati e motorizzazioni efficienti, confermando l’impegno di Fiat verso una mobilità rispettosa dell’ambiente. In un segmento sempre più competitivo, questa citycar si candida a confermare la sua leadership con una proposta all’avanguardia.