La Fiat segna un nuovo capitolo nell’innovazione automobilistica con il lancio della 600 Hybrid, un modello che punta a rivoluzionare la percezione del cambio automatico in Italia. Dotata della tecnologia EasyDrive, questa soluzione avanzata è stata progettata per offrire una guida fluida e consumi ottimizzati, contribuendo al tempo stesso alla mobilità sostenibile.

I vantaggi del cambio automatico

Per sensibilizzare il pubblico italiano sui vantaggi del cambio automatico, Fiat ha annunciato la “Scuola Guida di Cambio Automatico”, un’iniziativa che partirà il 15 marzo 2025. Durante il weekend del 15-16 marzo, gli showroom Fiat in tutta Italia apriranno le porte per un evento dedicato, offrendo non solo test drive, ma anche promozioni esclusive come la Panda Hybrid a soli 9.950 euro, valide fino al 31 marzo.

La 600 Hybrid rappresenta un equilibrio ideale tra tradizione e innovazione. Equipaggiata con un motore termico 1.2 da 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un motore elettrico da 21 kW, garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 15% rispetto ai motori tradizionali. Il cambio automatico EasyDrive a doppia frizione e 6 rapporti, prodotto nello stabilimento di Mirafiori, sfrutta il Ciclo Miller per ottimizzare ulteriormente i consumi. Un dato significativo? In città, il motore termico può restare spento per il 50% del tempo.

Come va la Fiat 600 Hybrid

Nonostante l’efficienza, le prestazioni non vengono sacrificate: la 600 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 10,5 secondi, offrendo una coppia immediata che elimina l’effetto “turbolag”. Per vincere lo scetticismo ancora diffuso verso il cambio automatico, Fiat ha stretto una collaborazione con UNASCA, l’associazione nazionale delle autoscuole, per sessioni formative dedicate durante l’evento.

Con questa strategia, Fiat ribadisce il suo impegno nel rendere l’innovazione accessibile, combinando tecnologie avanzate con un focus su sostenibilità, comfort e convenienza economica.