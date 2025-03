La Ferrari ha recentemente depositato un brevetto Ferrari che potrebbe ridefinire il futuro dei motori ad alte prestazioni. Al centro di questa innovazione si trova un motore V12 compatto, caratterizzato dall’uso di pistoni ovali, una scelta tecnica audace e mai vista prima nel settore delle supercar.

I nuovi pistoni, dalla forma che ricorda una pillola, sono progettati per risolvere uno dei limiti storici dei motori V12: le dimensioni ingombranti. Grazie alla loro struttura, con lati lunghi piatti e lati corti circolari, è possibile ridurre significativamente la lunghezza complessiva del propulsore, offrendo nuove opportunità per il design dei veicoli.

Un altro aspetto rivoluzionario del motore V12 riguarda il sistema di connessione al cranktrain. In questa configurazione, i pistoni del lato sinistro si collegano tramite un cappuccio avvitato al connettore del lato destro, ottimizzando ulteriormente lo spazio e garantendo un design più compatto.

Ma l’innovazione non si ferma qui. I pistoni ovali sono dotati di cavità laterali specifiche, che riducono l’attrito con le pareti del cilindro. Questo si traduce in prestazioni superiori a regimi elevati e in una maggiore efficienza. Inoltre, la configurazione permette di ampliare l’area delle valvole, migliorando il flusso d’aria e aumentando la potenza erogata.

Le dimensioni ridotte del motore aprono la strada a possibilità straordinarie. Ferrari potrebbe sfruttare questo spazio guadagnato per integrare componenti ibridi, come un motore elettrico, tra il propulsore termico e la trasmissione, oppure per sviluppare veicoli più compatti e agili.

Resta da vedere se questa tecnologia troverà applicazione nei modelli di produzione o se rimarrà un esercizio di tutela della proprietà intellettuale. Tuttavia, è chiaro che, anche in un contesto di normative ambientali sempre più stringenti, Ferrari continua a distinguersi per la sua incessante ricerca di innovazione motori, preservando l’anima dei suoi leggendari V12.