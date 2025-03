Per gli appassionati di supercar, pochi modelli incarnano il fascino intramontabile di una Ferrari Mondial in condizioni eccezionali. Questa volta, l’attenzione si concentra sulla straordinaria Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet, un’icona del 1986 pronta a rubare la scena al prestigioso Concorso Amelia Island, grazie all’asta organizzata da Broad Arrow Auctions.

Cosa rende speciale questa Ferrari

Con soli 78 Km percorsi, questo esemplare si distingue per il suo motore V8 aspirato da 3.185 cm³, capace di erogare 270 cavalli, lo stesso propulsore che equipaggia le celebri 328 GTB e GTS. Il design firmato Pininfarina, con linee eleganti e muscolose, e la configurazione 2+2 garantiscono una versatilità unica, rendendo questa vettura un gioiello per collezionisti e appassionati.

La livrea Rosso Corsa, gli interni in pelle beige e la capote nera completano un quadro estetico che esalta la purezza delle specifiche europee, più leggere e potenti rispetto alle versioni americane. Recentemente sottoposta a una manutenzione completa, comprensiva della sostituzione della cinghia, la Mondial garantisce prestazioni impeccabili.

Questa Ferrari, con telaio numero 63521, vanta una storia singolare: prodotta nel giugno 1986 e originariamente destinata al mercato statunitense, ha trascorso decenni in un deposito, prima di essere sottoposta a interventi di manutenzione nel Regno Unito. Ora si presenta come un vero pezzo da museo, pronto a conquistare il cuore dei collezionisti più esigenti.

Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet all’asta

L’asta dell’8 marzo rappresenta un’opportunità unica per riscoprire un modello spesso sottovalutato. Le stime di valore, comprese tra 150.000 e 175.000 euro, testimoniano l’importanza di questa vendita, che potrebbe ridefinire il mercato delle Ferrari classiche, dimostrando come anche una “cenerentola” possa diventare una regina quando si presenta in condizioni straordinarie.