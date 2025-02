Un connubio tra passato e futuro prende forma con la Ferrari F355 reinterpretata da Evoluto, una creazione esclusiva che esalta l’heritage di Maranello. Con un’edizione limitata a soli 55 esemplari, la Ferrari Evoluto 355 rappresenta una nuova visione della celebre berlinetta anni ’90, grazie alla direzione artistica di Ian Callum, figura iconica nel design automobilistico. Questa opera di restomod, dedicata agli appassionati di auto sportive, preserva l’essenza originale del modello mentre ne rivoluziona le caratteristiche tecniche e stilistiche.

L’evoluzione parte dall’estetica: linee più muscolose, prese d’aria dal design contemporaneo e fari a LED che donano al frontale un aspetto deciso e moderno. Gli specchietti retrovisori, ottimizzati per l’aerodinamica, completano il quadro di una vettura che è una vera scultura in movimento.

Il cuore della Ferrari F355 Evoluto

Ma è sotto il cofano che la magia prende vita: il motore V8 da 3.5 litri aspirato, aggiornato con oltre 200 componenti nuovi, eroga ora 420 CV, raggiungendo i 8.500 giri/min. L’adozione di una centralina ECU moderna, accensione Coil-on-Plug e testate lavorate a CNC testimoniano un’attenzione maniacale ai dettagli. Il nuovo scarico in titanio amplifica la sinfonia del motore, rendendola ancora più avvolgente.

Il restomod si spinge oltre, con una riduzione di peso di 100 kg rispetto all’originale, portando la vettura a soli 1.250 kg grazie all’uso estensivo della fibra di carbonio. Questa scelta non solo migliora le prestazioni ma incrementa la rigidità strutturale del 23%, garantendo una guida precisa e coinvolgente. L’handling è affidato a freni Brembo, disponibili anche in versione carbonio-ceramica, e cerchi forgiati da 19 pollici che calzano pneumatici ad alte prestazioni.

Gli interni della Ferrari Evoluto 355 uniscono tradizione e modernità. La celebre leva del cambio manuale a griglia esposta, simbolo di una guida autentica, è affiancata da dotazioni elettroniche moderne per una maggiore praticità quotidiana. La personalizzazione è al centro dell’esperienza, offrendo infinite possibilità per adattare la vettura ai gusti del proprietario.

Questa reinterpretazione non è solo un omaggio al passato, ma una celebrazione dell’innovazione ingegneristica. Il prezzo, ancora non rivelato, si preannuncia in linea con l’esclusività del progetto, consolidando la Evoluto 355 come un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati. Una vera e propria opera d’arte su quattro ruote, che incarna l’essenza della tradizione Ferrari proiettata nel futuro.