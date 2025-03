Ferrari ha deciso di rispondere ai nuovi dazi auto USA introdotti dall’amministrazione di Donald Trump con un incremento dei prezzi fino al 10% sul mercato statunitense. Questa misura, inevitabile per compensare i dazi del 25% sulle auto importate, esclude però alcune famiglie di modelli, come le Ferrari 296, SF90 e Roma, i cui prezzi rimarranno invariati. Inoltre, le vetture importate prima del 2 aprile 2025 non subiranno aumenti.

Questa strategia, sebbene pragmatica, potrebbe influenzare il mercato automobilistico di lusso negli Stati Uniti. Gli esperti ritengono che, nonostante il fascino esclusivo del marchio, tali aumenti potrebbero modificare le decisioni di acquisto dei consumatori. Ferrari stessa ha avvertito che l’impatto sui margini EBIT ed EBITDA potrebbe tradursi in una riduzione di circa 50 punti base, evidenziando la complessità del contesto economico attuale.

La sfida non riguarda solo Ferrari, ma anche altri costruttori europei, canadesi e messicani, anch’essi colpiti dai dazi. Alcune aziende, come Hyundai, hanno già annunciato investimenti significativi in impianti produttivi negli Stati Uniti per evitare i costi aggiuntivi legati alle tariffe doganali.

Con circa un quarto della produzione europea destinata al mercato americano, il nuovo scenario commerciale richiede una revisione delle strategie a lungo termine. Per Ferrari, il mercato statunitense rimane cruciale, e gli effetti di questa decisione sul posizionamento del marchio e sulle sue performance finanziarie saranno monitorati nei prossimi mesi.