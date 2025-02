Con grande entusiasmo, il Team Manager di AF Corse, Gabriele Marazzi, ha annunciato il ritorno della Ferrari 499P nel FIA WEC 2025. Il team piacentino si prepara a competere nella categoria Hypercar, forte di una nuova formazione di piloti che include il promettente Philip Hanson, accanto ai confermati Robert Kubica e Yifei Ye. La vettura, celebre per la sua livrea in Giallo Modena, arricchita da dettagli in rosso scuro e fibra di carbonio, si propone di continuare a brillare dopo i successi del 2024, tra cui la vittoria assoluta ad Austin.

Si rinnova la sfida

Questo ambizioso progetto è sostenuto da sponsor di prestigio come Orlen, Charles Pozzi, Richard Mille e Sabelt, consolidando il ruolo di AF Corse come emblema dell’eccellenza italiana nel motorsport. Il Direttore Tecnico Giuseppe Petrotta ha sottolineato l’impegno del team nello sviluppo della vettura durante l’inverno, con l’obiettivo di superare i già notevoli risultati della stagione precedente.

Ferrari 499P al via in Qatar per testare le ambizioni del team

La stagione prenderà il via con la 1812 km del Qatar, dove il team avrà l’occasione di testare le migliorie apportate. Con determinazione, AF Corse punta a consolidare la propria posizione di riferimento nel mondiale endurance, mirando a traguardi sempre più prestigiosi.