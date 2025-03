Il nuovo Fang Cheng Bao Bao 3, presentato dalla divisione off-road di BYD, rappresenta una combinazione perfetta di potenza, tecnologie avanzate e un design accattivante. Questo SUV elettrico BYD è stato progettato per distinguersi sia su strada che fuori, grazie al suo stile robusto e alle prestazioni eccezionali.

Con un prezzo di partenza di 220.000 yuan (28.000 euro), il Bao 3 offre un sistema a doppio motore che eroga una potenza complessiva di 310 kW (422 cavalli), consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. La batteria al litio ferro-fosfato da 78,72 kWh garantisce un’autonomia di 510 km, secondo gli standard CLTC cinesi, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca un veicolo elettrico performante e affidabile.

Dimensioni da C-SUV

Dal punto di vista estetico, il Bao 3 adotta un design off-road deciso, caratterizzato da linee squadrate, una griglia anteriore completamente nera e un pratico vano portaoggetti esterno. Le dimensioni di 4.605 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.720 mm di altezza, insieme a un passo di 2.745 mm, assicurano spazio e comfort per i passeggeri, posizionandolo nel segmento dei SUV medi.

Nonostante utilizzi una struttura monoscocca, meno tradizionale per i fuoristrada puri, il Bao 3 non rinuncia alle sue capacità off-road. È dotato di un sistema iTAC per il controllo intelligente della coppia, sospensioni adattive Yun-C con funzioni predittive e un sofisticato schema a cinque bracci per l’asse posteriore. Le protezioni sottoscocca rinforzate completano il pacchetto, garantendo resistenza e affidabilità su terreni difficili.

L’abitacolo combina modernità e funzionalità, con un quadro strumenti digitale flottante e un ampio display touchscreen centrale. I comandi fisici, in stile “tasti di pianoforte", offrono un’interfaccia intuitiva. Tra le dotazioni più innovative spicca un sistema di droni integrato, sviluppato in collaborazione con DJI, che consente riprese aeree automatizzate. Inoltre, il Bao 3 è equipaggiato con sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il “God’s Eye" e il “DiPilot 100“.

Proposto come modello d’ingresso nella gamma Fang Cheng Bao, il Bao 3 si posiziona al di sotto del più grande Bao 5, ma si prepara a competere con rivali affermati come il Deepal G318 e il Tank 300 Hi4-T. Le prenotazioni saranno aperte dal 31 marzo, con le prime consegne previste per la metà del 2024.