Renault al Parco Valentino con Clio e Zoe

La Renault è presente al Salone dell’Auto di Torino nella location del Parco Valentino con la nuova Clio, che rappresenta la prima delle vetture che fanno parte della strategia commerciale Drive the Future. Inoltre, consentirà ai visitatori di effettuare dei test-drive con la Zoe, il suo modello ad impatto zero 100% elettrico.

Nel corso della manifestazione la nuova Clio metterà in risalto il suo design rinnovato, che non stravolge le forme tanto apprezzate dalla clientela della Casa francese. La vettura presenta diversi affinamenti anche all’interno dove spiccano i nuovi sedili, il sistema multimediale Easy Link da 9,3 pollici, ed una nuova plancia realizzata con materiali di qualità.

Forte di una motorizzazione full hybrid nella versione E-Tech, la quinta generazione della Clio può contare su una variante dotata di una power unit composta da un motore 1.6 a benzina e da 2 motori elettrici con una batteria da 1,2 KWh.

Inoltre, la sicurezza è sempre in primo piano con i nuovi ADAS di livello 2 tra cui il sistema Higway and Traffic Jam Companion che debutta per la prima volta su una Renault.

Disponibile in un’ampia gamma di motorizzazioni: benzina, diesel, e a doppia alimentazione (benzina-Gpl), la Clio 5 ha un prezzo di partenza di 14.400 euro.

La Zoe invece, grazie alla batteria da 41 kWh, consente un’autonomia di 300 km nel ciclo WLTP; inoltre, per via del caricatore CaméléonTM, guadagna una ricarica più veloce sulle infrastrutture a corrente alternata, adattandosi automaticamente a tutte le potenze monofase e trifase.

I visitatori potranno verificare cosa vuol dire guidare una vettura a zero emissioni e a zero rumore, eccezion fatta per quelli aerodinamici e di quelli derivanti dal rotolamento degli pneumatici, per avvicinarsi all’alimentazione del futuro.