DS: alla Paris Fashion Week con DS 7 Crossback

Un brand glamour come DS non può non essere protagonista di un evento come il Paris Fashion Week. Infatti, dal 18 giugno, DS Automobiles accompagnerà giornalisti, influencer e talenti in giro per la capitale della moda con una flotta di 25 DS 7 CROSSBACK griffate Paris Fashion Week. Ma non è tutto, perché la sue presenza è confermata anche per settembre durante la settimana dedicata a Moda Donna.

Il legame tra il Marchio francese ed il mondo della moda è da sempre molto stretto soprattutto per via dei metodi di lavoro, e della voglia di sperimentare e inventare, anche a livello di nuovi materiali.

Non a caso, idee come le di piume dipinte nell’abitacolo della dream car DS X E-TENSE, l’impuntura “point perle”, la lavorazione guilloché Clous de Paris e gli inserti in cristallo sui comandi di DS 7 CROSSBACK rappresentano delle creazioni condivise con l’universo della moda.

Yves Bonnefont, Direttore Generale di DS Automobiles a riguardo ha affermato: “dalla nascita di DS abbiamo lavorato proprio come una maison di Haute Couture per realizzare l’abitacolo delle nostre auto. La lavorazione dei materiali di DS 3 CROSSBACK e DS 7 CROSSBACK è affidata ai migliori artigiani di Francia, che scelgono l’innovazione e apportano nuove soluzioni con idee forti e decisamente rivoluzionarie rispetto a quanto troviamo oggi nel mercato automobilistico. Per questo motivo siamo lieti di collaborare con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode per le prossime edizioni della Paris Fashion Week. Sarà una nuova occasione di condividere le nostre esperienze con le più grandi maison francesi, come abbiamo fatto sin dall’inizio del nostro processo creativo”.