Lexus UX Hybrid: al Salone di Torino il nuovo compact crossover

Fra le novità di rilievo all’imminente Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2019 (qui la nostra panoramica sulle anteprime internazionali e per l’Italia), Lexus si prepara ad esporre il compact crossover UX Hybrid, modello che segna il debutto in questa fascia di mercato (fra le più “centrali” a livello globale) per il marchio luxury di Toyota.

Lexus UX Hybrid che vedremo al Parco Valentino Motor Show 2019 (qui la nostra guida all’evento che aprirà al pubblico domani, mercoledì 19 giugno, e si concluderà domenica 23) sarà altresì – anticipano i vertici Lexus Italia – a disposizione dei visitatori nell’area dedicata ai test drive.

Unica proposta ad alimentazione ibrida elettrica per il segmento C-SUV di fascia premium, Lexus UX Hybrid (qui la nostra anticipazione rivolta al suo recentissimo debutto in Italia, dove viene proposta in cinque allestimenti: Business, Executive, Premium, F-Sport e Lujxury) è chiamata a giocare un ruolo di capofila in previsione del raddoppio delle vendite nel nostro mercato atteso per il 2020.

Sotto il cofano, la novità compact crossover giapponese (qui il nostro approfondimento sull’impostazione motoristica) porta in dote la tecnologia Full Hybrid Electric di nuova generazione, formata dall’unità 2.0 benzina “aspirata” a ciclo Atkinson ed un motore elettrico, per una potenza complessiva di 184 CV (oppure, in versione a trazione integrale E-Four, una seconda unità “zero emission”, collocata in corrispondenza del retrotreno e sulla quale interviene un sistema di trasferimento di coppia motrice in un arco compreso fra il 40% ed il 70% a seconda delle istantanee condizioni di impiego). L’alimentazione del motore elettrico viene assicurata da una batteria al nickel-metallo idruro da 1,2 kWh, che consente al nuovo crossover compatto di Lexus una velocità massima di 115 km/h in modalità di marcia elettrica. La trasmissione si avvale di un cambio e-Cvt automatico a variazione continua con levette al volante.

Caratterizzata da dimensioni nel complesso contenute e perfettamente “in linea” con il proprio segmento di appartenenza (4,49 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza escludendo gli specchi retrovisori esterni, 1,52 m di altezza ed un passo di 2.640 mm), nonché da un diametro di sterzata di 5,2 m – a tutto vantaggio della versatilità di utilizzo -, Lexus UX Hybrid viene dichiarata per valori di consumi ed emissioni (ciclo NEDC corrispondente) di 23,3 km con un litro di benzina, e 97 g/km di CO2: cifre particolarmente contenute, che trovano conferma nei 4,9 mg/km di ossidi di azoto emessi, un valore quest’ultimo inferiore del 92% in rapporto ai 60 mg/km di NOx che rappresentano il limite massimo nelle motorizzazioni Euro 6 a benzina.

L’equipaggiamento hi-tech proposto a bordo di Lexus UX Hybrid comprende, fra gli altri, il modulo di sistemi di sicurezza preventiva “Lexus Safety System+”, del quale fanno parte il dispositivo Pre-Crash PCS con rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta LTA, i fari abbaglianti automatici AHB per migliorare la visione notturna, il sistema di riconoscimento segnaletica stradale RSA d il Cruise Control adattivo DRCC che regola la velocità in base al veicolo che precede.