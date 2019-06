Mercedes-Benz e Smart al Parco del Valentino 2019

L’imperdibile kermesse del Parco del Valentino, a Torino, in programma dall’19 al 23 giugno, vedrà tra i brand protagonisti Mercedes-Benz e Smart che, in sinergia con la Concessionaria Autocentauro di Torino, attireranno gli appassionati nell’area dedicata del Saone dell’auto di Torino 2019.

Nella scenografica ambientazione che fu teatro dei duelli nel circuito del Gran Premio del Valentino, i visitatori avranno la possibilità di scoprire le ultime novità firmate Mercedes-Benz, Mercedes-AMG e Smart e di conoscere la strategia “Ambition2039” che si prefigge l’obiettivo di rendere la flotta di Mercedes-Benz Cars CO 2 neutral entro i prossimi 20 anni.

Entrando nei dettagli, il Marchio della Stella sarà presente con un’area espositiva realizzata in collaborazione con la Concessionaria Autocentauro, dove sarà possibile ammirare la AMG A 35 4MATIC, nuova porta di ingresso al mondo ‘One man, one engine’ di Affalterbach, e il nuovo GLE 450 4MATIC EQ-Boost.

Inoltre, ci sarà la possibilità di salire a bordo della nuova Classe B e di provare la nuova E 300 de EQ-Power, il primo ibrido plug-in Diesel della Stella. Ma anche la Smart EQ fortwo offrirà ai visitatori l’esperienza di divertenti test drive nel corso della manifestazione.

Infine, chi ha nel cuore e nella memoria un modello storico e leggendario come la 300 SL ‘Ali di Gabbiano’, non potrà perdere la President Parade in programma mercoledì 19 giugno alle ore 20:00, dove questa vettura potrà essere ammirata in tutto il suo splendore.