Suzuki al Salone dell’Auto di Torino con tante novità

Suzuki si prenota per un posto da protagonista al prossimo Salone dell’Auto di Torino che si terrà al Parco del Valentino dal 19 al 23 giugno. La Casa di Hamamatsu arriverà nel Capoluogo piemontese con la rappresentanza delle tre anime che la contraddistinguono: auto, moto e marine. Saranno tre le anteprime nazionali del brand nipponico visibili a Torino, due legate al mondo dell’auto, Jimny GAN e Vitara Katana, e una dedicata al mondo delle marine, DF350A Katana. Questi tre esemplari rappresentano al meglio ciò che Suzuki può fare, perché sono allestiti nel modo più speciale e completo. Anche per gli appassionati delle due ruote non mancheranno i motivi di interesse, perché ci sarà la Katana Jindachi.

Suzuki ha deciso di fare le cose in grande, infatti la sua presenza non sarà soltanto all’interno della struttura del Salone dell’Auto, ma si dividerà anche in altre parti della città di Torino. Ci sarà la tradizionale area per i test drive, in più ci saranno per la prima volta in assoluto due strutture esterne, un circuito Suzuki dedicato al test ride per le moto e un percorso destinato agli appassionati del fuoristrada, che daranno la possibilità ai visitatori di divertirsi a 360 gradi guidando le nuove proposte del Marchio giapponese.

Il 19 giugno tra le 17 e le 18, l’area espositiva Suzuki ospiterà Carolina Kostner un’eccezionale presenza d’onore. La campionessa del Mondo di Pattinaggio, storica Brand Ambassador della Casa giapponese, sarà a disposizione per tutti i fan per una sessione di foto e autografi. Dopodiché parteciperà alla President Parade, al fianco di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, a bordo di Jimny GAN.

Per i test drive in fuoristrada le auto a disposizione sono: Jimny con il quale si può affrontare un apposito percorso con ostacoli artificiali oppure mettersi al volante Vitara e Swift Sport. Per i tesr ride dedicati alle due ruote, le moto che si possono utilizzare sono: Katana, V-Strom 650 XT e 1000 XT, SV550X TER, GSX-S750 Yugen Carbon e GSX-S750.