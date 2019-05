Gruppo PSA protagonista ad Autopromotec

Il Gruppo PSA si è messo in evidenza ad Autopromotec, l’evento biennale dedicato all’aftermarket automotive che si sta svolgendo a Bologna dal 22 al 26 maggio 2019. Il Gruppo transalpino è presente alla kermesse bolognese con uno stand grande ben 252 m2, dove viene presentata l’innovativa strategia di distribuzione battezzata “Distrigo”, insieme alla rete multimarca “Eurorepar Car Service”.

Il colosso francese si è posto un ambizioso obiettivo nel settore aftermarket, ovvero quello di rispondere in maniera efficace alle necessità del post-vendita di tutti i clienti sparsi nell’intero globo, nel mondo, qualunque sia il loro budget, l’età e il brand dell’automobile posseduta.

Per raggiungere questo target, il Gruppo PSA ha realizzato la già citata strategia di distribuzione di componenti di ricambio chiamata Distrigo. Questo sistema di distribuzione può contare in Europa su una rete di ben 130 Hub Distrigo che propongono il concetto “One Stop Shop” della distribuzione ricambi dedicato ai riparatori autorizzati e indipendenti.

PSA e Distrigo, praticamente ovunque

Come accennato in precedenza, Distrigo ha una copertura intercontinentale, grazie ad una rete presente in America Latina e nel prossimo futuro anche in Cina, grazie a due inedite joint venture siglate con partner locali. La vera forza di Distrigo è quella di proporre una vastissima e completa offerta di ricambi, non solo dei marchi appartenenti all’orbita PSA, ma anche della gamma multimarca Eurorepar, accontentando in questo modo anche i clienti possessori di auto appartenenti ad altri brand.

In occasione di Autopromotec, il Gruppo PSA ha deciso di inaugurare la vendita di componenti di fornitori aftermarket dei principali attori internazionali, grazie ad accordi siglati con i più importanti fornitori del comparto aftermarket che hanno permesso al Costruttore francese di un catalogo così completo da poter addirittura coprire il 90% delle esigenze in termini di ricambi di un riparatore.

Dallo scorso anno gli Hub Distrigo vantano nel proprio catalogo un’ampia disponibilità di pneumatici, frutto della realizzazione di una linea di prodotto Reliance del marchio Eurorepar, che si affiancano a quelli proposto dagli produttori internazionali. Grazie all’introduzione avvenuta quest’anno delle inedite versioni “winter”, gli Eurorepar Reliance hanno offerto un importante contributo al completamento della gamma multimarca Eurorepar, a cui si aggiunge anche una inedita offerta di lubrificanti. Queste proposte risultano in costante ampliamento, mentre fino ad oggi l’offerta può contare su un totale 60 famiglie di prodotti per 12mila referenze, forti di ben 2 anni di garanzia.