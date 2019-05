Autopromotec 2019, al via la rassegna internazionale dedicata all’aftermarket automotive

Ha aperto i battenti ieri, 22 maggio, l’edizione 2019 di Autopromotec, la biennale internazionale specializzata nel settore delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico che si svolgerà nel complesso fieristico della città di Bologna fino a domenica 26 maggio.

L’importante evento sarà il palcoscenico ideale per le aziende specializzate in questo settore che metteranno a disposizione del pubblico il meglio del panorama del post vendita automobilistico, sia per quanto riguarda i prodotti che i servizi correlati. Nel corso della manifestazione avrà luogo lo svolgimento di importanti incontri e convegni su argomenti di attualità dedicati a questo tipo di mercato.

Tra gli eventi più rappresentativi della kermesse segnaliamo infatti “AutopromotecEDU”, occasione di dibattito e confronto tra i big del comparto su importanti argomenti relativi alle innovazioni e alle tematiche del post-vendita. Sarà quindi un’occasione di formazione fondamentale per tutti i professionisti del variegato mondo del post-vendita. In questa occasione sarà possibile incontrare personaggi di spicco di questo particolare mercato che parteciperanno alle tavole rotonde e offriranno spunti per migliorare ed affinare il proprio giro d’affari. Tra i numerosi temi trattati troveremo approfondimenti sui nuovi mezzi di comunicazioni e sulle ultime tecnologie, inoltre si farà il punto sull’importanza della formazione e sull’andamento del settore.

Autopromotec e una storia iniziata nel 1965

In Fiera verrà distribuito “Autopromotec News Daily”, quotidiano cartaceo che rappresenta come l’organo ufficiale di questa variegata kermesse. Il giornale, oltre a svelare le novità più interessanti degli espositori presenti alla manifestazione, dedicata anche ampio spazio alle attività che si svolgeranno ad Autopromotec e agli eventi che si terranno giorno per giorno nel corso di AutopromotecEDU.

Ricordiamo che Autopromotec si svolge ogni due anni presso il quartiere fieristico di Bologna dall’ormai lontano 1965. La manifestazione è frutto degli sforzi di Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) e AICA (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature). Questa rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico si propone quindi come importante punto di incontro tra costruttori e utilizzatori, racchiudendo oltre 580 categorie merceologiche che comprendono tutti i sotto-settori del mercato aftermarket.