Mille Miglia: Roma è pronta ad accogliere la Mille Miglia

Siamo al secondo giorno della Mille Miglia 2019, con una tappa che ha visto gli equipaggi partire all’alba da Cervia-Milano Marittima per dirigersi con le luci del tramonto nella capitale, quando, precisamente alle 20:30, verranno accolti dal pubblico. Ma le auto d’epoca così come i partecipanti dovranno attraversare Cesenatico, Gambettola, Urbino, Corinaldo e Senigallia, e poi proseguire verso Perugia, Assisi, Terni, Rieti per guadagnarsi la suggestiva passerella di Via Veneto.

Al momento, la testa alla classifica vede al comando con 13833 punti l’equipaggio composto da Andrea Vesco e Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Seguito con 13465 punti, da Giovanni Moceri e Daniele Bonetti (Team Alfa Romeo), su Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928. Al terzo posto provvisorio, con 13189 punti, Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, al via con una Bugatti Type 40 del 1927.

“Per l’ennesimo anno la 1000 Miglia attraverserà i luoghi della storia e della tradizione della “città eterna” e, con la sfilata in via Veneto, crocevia della “dolce vita” di felliniana memoria, appagherà la vista del pubblico più esigente”. Ha affermato Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl, che aggiunge: “ormai prossimi al giro di boa, esprimo il mio plauso a tutto lo staff della manifestazione, che si sta svolgendo nel migliore dei modi”.

L’appuntamento con la grande classica tornerà domani di buon ora, alle 6:30, quando la carovana risalirà l’Italia verso Bologna, traguardo della terza e penultima tappa della trentasettesima rievocazione storica della 1000 Miglia.