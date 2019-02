Automotoretrò: auto e moto d’epoca protagoniste a Torino

Fin dal 1983 il motorismo storico a Torino è rappresentato da Automotoretrò, il Salone che porta al Lingotto Fiere le più affascinanti auto e moto storiche. Dal 2009 si svolge anche la rassegna gemella Automotoracing, dedicata al mondo delle competizioni e del tuning.

Negli ampi padiglioni del Lingotto Fiere di Torino fino a domenica si possono ammirare alcuni dei modelli storici più belli e pregiati dei costruttori generalisti come Fiat, Lancia, Audi, Jeep, Abarth, Mercedes-Benz, Peugeot, Alfa Romeo, Ford, Renault, Volkswagen e molti altri. Non mancano ovviamente gli esemplari di sportive d’epoca come Jaguar, Porsche e le fuoriserie più esclusive. In questa edizione è presente la retrospettiva “Scorpione70”, che porta il visitatore alla scoperta del marchio Abarth, fondato proprio a Torino nel 1949 dall’ex pilota Carlo Abarth.

Per quanto riguarda le moto, gli appassionati delle due ruote avranno la possibilità di ammirare le motociclette d’antan di marchi come Ducati, Lambretta, Moto Guzzi, Maico e Royal Enfield. Non mancano le sezioni dedicate alla compravendita di vetture – per chi è a caccia dell’affare – alla ricambistica e agli accessori, a anche al modellismo, all’editoria specializzata e all’automobilia.

Con oltre 1.200 espositori, la manifestazione è una delle più importanti a livello europeo con visitatori provenienti da Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria e Olanda.

La rassegna gemella Automotoracing vede invece protagoniste le vetture da corsa e le elaborazioni estreme, con la presenza di aziende specializzate come Sparco, OZ Racing, MAK, Ragazzon e Andreani Group. Nella pista esterna i tanti piloti presenti si esibiscono nelle varie specialità, dal drifting alle derapate controllate, dalle esibizioni rally a quelle di moto enduro.