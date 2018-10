Ford Meeting Riviera di Ulisse: storia e modernità all’insegna dell’Ovale Blu

Parafrasando una storica pubblicità del colosso di Detroit: “C’è una Ford nel tuo weekend”. Una giornata trascorsa interamente all’insegna dell’Ovale Blu ha rappresentato il leit motiv del “Ford Meeting Riviera di Ulisse” 2018, appuntamento di inizio autunno che si rinnova puntualmente ogni anno, a Sperlonga, con l’organizzazione del Vintage Ford Roma, dinamico sodalizio capitolino animato da un folto gruppo di autentici enthusiast della produzione storica di Dearborn (qui un nostro reportage sull’interessante rassegna “Da Dagenham a Colonia” che si tenne la scorsa primavera a Roma).

L’edizione 2018 del raduno, andata in scena lo scorso fine settimana come sempre nella cornice di uno dei “Borghi più belli d’Italia” e nei territori della porzione centro – meridionale del Lazio, ha visto la partecipazione di un nutrito “parterre” di modelli d’epoca Ford, accompagnati dalle novità di mercato esposte da Euroteam di Latina (da tempo partner della manifestazione), quest’anno presente con la nuova Ford Focus (qui un nostro approfondimento sulla presentazione), quinta generazione della “segmento C” la cui prima serie è peraltro già… quasi storica, avendo celebrato nel 2018 i vent’anni dal debutto.

Una splendida giornata di sole, più estiva che di autunno incipiente, ha aiutato gli organizzatori a mettere in scena una nuova edizione dell’evento, punto di riferimento sempre più marcato per gli appassionati dell’Ovale Blu provenienti dal centro-sud: niente di competitivo né di impegnativo, la ricetta alla base del Ford Meeting Riviera di Ulisse è, anno dopo anno, la sana voglia di ritrovarsi per una escursione turistica all’insegna del marchio fondato da Henry Ford, da trascorrere in piena passione per dare un saluto all’estate e prepararsi all’edizione dell’anno successivo.

Più nel dettaglio, il “parterre” delle vetture che hanno preso parte alla quattordicesima edizione del Ford Meeting Riviera di Ulisse 2018 – che si è svolto fra Sperlonga e Gaeta, con esposizione finale delle Ford storiche nello scenografico piazzale Giovanni Caboto – è stato contrassegnato, riguardo alla produzione anni 60, dalle piccole simpatiche Ford Anglia 105E ed Anglia Torino (celebre “lunotto rovesciato” la prima, auto di famiglia per centinaia di migliaia di famiglie di mezzo secolo fa e protagonista di una lunga stagione sportiva nelle gare Turismo quale eterna rivale di Mini Cooper ed Hillman Imp, nonché “donatrice” del motore che, negli anni della F3 1.000 cc e con l’elaborazione Cosworth, fu autentico mattatore nelle piste di tutta Europa; e, la seconda, versione disegnata nel 1966 da Giovanni Michelotti per Osi esclusivamente per il mercato italiano), nonché dalla affascinante coupé Ford 20 M TS Osi, esemplare del 1968: la sportiva a quattro posti, caratterizzata da linee “all’italiana” – a crearla fu la “matita” di Sergio Sartorelli, anche in questo caso per la Officine Stampaggi Industriali – su pianale e meccanica tedeschi (Ford 20 M TS con motore 2.3 V6 da 126 CV), che a causa di una serie di difficoltà finanziarie che colpirono Osi venne tolta di produzione alla fine del 1968 dopo soltanto 2.200 unità costruite.

Una presenza effimera, per Ford 20 M TS Osi; tuttavia oggi, a mezzo secolo dalla sua breve carriera produttiva, rimane particolarmente apprezzata dagli appassionati. Proprio come le vetture appartenenti agli anni 70 che hanno preso parte al raduno Ford lungo la Riviera di Ulisse. Tre modelli su tutti: la “americaneggiante” Taunus, con relativa derivata Coupé dalle linee “cult” per gli enthusiast di auto storiche; l’“eterna” Ford Escort, e la “Mustang europea” Ford Capri, presenti in numerosi esemplari al meeting 2018 compresa una personalizzazione di Capri nella livrea rosso-bianco della Gran Torino 1975 co-protagonista dei telefilm “Starsky e Hutch” icona Seventies. Modelli bestseller nel proprio segmento, grazie alla proverbiale robustezza e semplicità della meccanica, prezzi di vendita competitivi, una rete di assistenza capillare e – cosa che non guasta affatto, anzi contribuì a costruirne il successo a livello internazionale -, una carriera sportiva di primissimo piano: più “pistaiola” per Ford Capri (che nel 2019 festeggerà il mezzo secolo dalla preesentazione), e “a tutto tondo” per Escort, ora splendida cinquantenne che annovera nel proprio palmarès migliaia di vittorie, fra rally e Turismo, che fanno del modello originariamente concepito quale erede di Anglia una belva assetata di successi sportivi che durano tutt’oggi e le permettono di dividersi il titolo di vettura più vittoriosa in assoluto con Porsche 911.

Il terzo decennio rappresentato nel Ford Meeting Riviera di Ulisse 2018, gli anni 80, ha visto in lizza due protagoniste della produzione Ford alto di gamma dell’epoca e contigue nel segmento superiore: Granada e Scorpio, rispettivamente in versione 2.0 e 2.8 4×4 Ghia.