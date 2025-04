Il bollo auto rappresenta una delle imposte più discusse nel sistema fiscale italiano, suscitando dibattiti per le sue criticità e per l’alta incidenza di evasione fiscale. Ogni anno, circa 1,75 miliardi di euro non vengono versati, con quasi il 27% del gettito totale che sfugge alle casse regionali. Questo fenomeno coinvolge il 15% degli automobilisti, un dato che evidenzia una gestione ancora insufficiente del sistema.

Bollo evaso: un problema

Questa tassa regionale, obbligatoria per il possesso del veicolo, è calcolata in base alla potenza del motore e alla classe ambientale. Con un gettito complessivo di 5,44 miliardi di euro, essa costituisce una risorsa cruciale per finanziare i servizi pubblici regionali. Tuttavia, il malcontento tra gli automobilisti è alimentato dall’obbligo di pagamento anche per veicoli inutilizzati e dalle significative differenze di costo tra regioni, che amplificano la percezione di iniquità.

Negli ultimi anni, sono state introdotte agevolazioni per promuovere la mobilità sostenibile, in particolare per veicoli elettrici e ibridi. Tra le proposte più rilevanti per una riforma bollo auto, spicca l’idea di sostituire il sistema attuale con una tassa basata sui chilometri percorsi. Questa soluzione, sebbene potenzialmente più equa, presenta sfide significative in termini di attuazione pratica.

Intensificare i controlli e accertamenti fiscali: questa è la contromisura

Per contrastare l’evasione, le regioni stanno intensificando controlli e accertamenti fiscali, recuperando circa un miliardo di euro all’anno. Tuttavia, l’entità del fenomeno richiede strategie più incisive e una maggiore collaborazione tra gli enti. La necessità di rendere il sistema più trasparente ed equo si scontra con l’urgenza di garantire entrate stabili per le regioni, rendendo il futuro di questa imposta un tema di grande complessità e dibattito.