Esodo Pasqua 2025: traffico, meteo e consigli di viaggio

Le festività pasquali del 2025 si preannunciano come un banco di prova per la mobilità italiana, con circa 11 milioni di persone pronte a spostarsi, principalmente all’interno del territorio nazionale. Traffico Pasqua 2025, meteo instabile e un intenso flusso di viaggiatori saranno i protagonisti di questo lungo weekend, che si estenderà dal 18 al 21 aprile.

Quando evitare di mettersi in viaggio

Le prime avvisaglie di congestione stradale si manifesteranno già nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Tuttavia, sarà venerdì 18 aprile a registrare il primo vero picco, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando migliaia di automobilisti lasceranno i grandi centri urbani. Il traffico si manterrà intenso anche nella mattinata di sabato 19 aprile, mentre domenica sarà caratterizzata da flussi verso le località turistiche. Il culmine della pressione stradale si raggiungerà lunedì 21 aprile, con un temuto “bollino nero” che interesserà sia i rientri massicci che le tradizionali gite fuori porta.

Le previsioni meteo Pasqua: cosa aspettarsi

Il meteo giocherà un ruolo cruciale nella pianificazione delle vacanze. Dopo un periodo di maltempo che colpirà il nord-ovest fino al 17 aprile, venerdì 18 segnerà un miglioramento generale, sebbene permanga una leggera instabilità al nord-est e nelle regioni centrali tirreniche. Sabato 19 aprile sarà dominato dal sole al centro-sud, con temperature che toccheranno i 22°C, mentre il nord sarà interessato da un peggioramento serale. La domenica di Pasqua sarà caratterizzata da instabilità diffusa al nord e in Sardegna, con piogge estese anche al centro. Per il lunedì dell’Angelo, le precipitazioni si estenderanno su gran parte del territorio, risparmiando parzialmente solo l’estremo sud.

Divieto mezzi pesanti: un aiuto alla viabilità

Per agevolare la circolazione durante i giorni di maggiore afflusso, è stato stabilito un divieto di transito per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Le fasce orarie interessate saranno: venerdì 18 aprile dalle 14:00 alle 22:00, sabato 19 dalle 9:00 alle 16:00, domenica 20 e lunedì 21 dalle 9:00 alle 22:00, e infine martedì 22 aprile dalle 9:00 alle 14:00. Questa misura mira a ridurre le congestioni nei momenti più critici.

Consigli per una viabilità Pasqua senza stress

Gli esperti suggeriscono di programmare gli spostamenti nelle prime ore del mattino o in tarda serata, momenti in cui il traffico è generalmente meno intenso. Inoltre, è fondamentale monitorare costantemente la situazione attraverso applicazioni come Waze, Google Maps o i servizi ufficiali di Anas e Autostrade. Un altro aspetto da considerare è il cambio degli pneumatici: dal 15 aprile sarà possibile sostituire quelli invernali con quelli estivi, operazione che diventerà obbligatoria entro il 15 maggio. Questo non solo migliorerà la sicurezza, ma ridurrà anche i consumi di carburante.

In conclusione, le festività pasquali del 2025 richiederanno una pianificazione attenta per evitare inconvenienti. Con un traffico intenso, condizioni meteorologiche variabili e misure straordinarie come il divieto per i mezzi pesanti, prepararsi adeguatamente sarà essenziale per godersi appieno questo periodo di festa.