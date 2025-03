La nuova Citroën C3 Business si presenta come una soluzione mirata per il segmento B2B, combinando tecnologia all’avanguardia e un design pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti. Con un prezzo di partenza di 18.500 euro, questa vettura si distingue per il suo equilibrio tra praticità e stile contemporaneo.

Al cuore della Citroën C3 Business troviamo un motore Turbo benzina 1.2 da 100 CV, sinonimo di efficienza e prestazioni. La trasmissione a sei marce, insieme alla catena di distribuzione, garantisce un’esperienza di guida versatile, sia nel traffico cittadino che nei viaggi più lunghi. Gli interni riflettono una chiara attenzione al comfort auto, grazie ai sedili Advanced Comfort e al volante rivestito in eco-pelle.

Il sistema My Citroën Drive, supportato da un ampio display da 10,25 pollici e dalla connettività wireless per smartphone, sottolinea l’impegno del brand verso una tecnologia avanzata. Inoltre, il pratico Head-Up Display permette al conducente di mantenere lo sguardo fisso sulla strada, aumentando sicurezza e comodità.

Non manca un focus sulla sicurezza attiva, con dotazioni come la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio della stanchezza del conducente. Le sospensioni Advanced Comfort, brevetto esclusivo di Citroën, contribuiscono a un’esperienza di guida fluida e piacevole, riducendo al minimo le vibrazioni su ogni tipo di terreno.

Esteticamente, la C3 Business si distingue per i cerchi da 17 pollici, le barre sul tetto nero lucido e le protezioni sottoscocca, che le conferiscono un aspetto robusto e professionale. Tre prese USB-C completano l’equipaggiamento, garantendo una ricarica veloce per tutti i dispositivi a bordo.

Con questa proposta, Citroën punta a conquistare le flotte aziendali e i professionisti, offrendo una vettura che unisce design moderno, funzionalità e costi di gestione contenuti.