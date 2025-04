Nel 2025, cinque regioni italiane si distinguono per il loro impegno nella mobilità sostenibile, proponendo una serie di ecoincentivi 2025 che puntano a colmare il vuoto lasciato dall’assenza dell’Ecobonus nazionale. Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Bolzano e Sicilia sono le protagoniste di questa iniziativa, con incentivi che arrivano fino a 12.700 euro.

Lombardia e non solo

In Lombardia incentivi per un totale di 23,2 milioni di euro saranno disponibili a partire dal 3 aprile. I cittadini potranno beneficiare di contributi che variano da 1.500 a 3.500 euro per l’acquisto di auto ecologiche Euro 6D, elettriche o a idrogeno. Un bonus extra di 500 euro è previsto per chi rottama veicoli particolarmente inquinanti. Inoltre, sono previsti incentivi tra 1.000 e 4.000 euro per moto elettriche e cargo e-bike. Le domande potranno essere presentate fino al 31 ottobre, salvo esaurimento fondi.

La Valle d’Aosta bonus auto si dimostra particolarmente generosa, offrendo fino al 50% del costo del veicolo green. Gli incentivi raggiungono i 9.000 euro per i residenti over 35, salendo a 12.700 euro per gli under 35. Chi decide di rottamare un veicolo inquinante riceverà un ulteriore bonus del 10%.

In Veneto, l’attenzione si concentra sulla Pubblica Amministrazione, con incentivi che vanno da 8.000 a 25.000 euro per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. Le domande possono essere inoltrate dall’11 marzo al 30 aprile tramite la piattaforma digitale della Regione.

Da Bolzano alla Sicilia

A Bolzano, gli incentivi includono 2.000 euro per auto elettriche e 1.000 euro per veicoli ibridi. Per le moto elettriche e le cargo bike, il contributo può arrivare fino al 30% del costo, con un massimo di 12.000 euro. Anche le aziende possono beneficiare di contributi per flotte elettriche e infrastrutture di ricarica, un chiaro segnale dell’impegno verso la sostenibilità.

Infine, in Sicilia il bando 2025 è ancora in fase di definizione, ma si prevede un incentivo di 5.000 euro per l’acquisto di auto elettriche nuove e di 2.500 euro per le full hybrid Euro 6. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle rispettive regioni.