Una nuova opportunità per chi vuole abbracciare la mobilità sostenibile: da martedì 18 marzo 2025 sarà operativa la piattaforma per accedere agli incentivi dedicati ai ciclomotori e motocicli ecologici. Grazie a uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà possibile beneficiare di contributi fino al 40% sul prezzo d’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Dettagli sui fondi e le scadenze

Il piano prevede risorse suddivise in tranches annuali: 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro per il periodo 2024-2026. Gli incentivi resteranno disponibili fino all’esaurimento dei fondi o comunque entro il 31 dicembre 2025, offrendo così una finestra temporale chiara per chi desidera approfittarne.

Tipologie di contributi e veicoli idonei

Le agevolazioni riguardano l’acquisto di veicoli nuovi delle categorie da L1e a L7e. Per chi sceglie di acquistare senza rottamare, è previsto uno sconto del 30%, mentre chi decide di sostituire un vecchio veicolo inquinante potrà beneficiare di uno sconto del 40%. Entrambi gli sconti saranno applicati direttamente in fattura, semplificando la procedura per l’acquirente.

Il contesto dell’Ecobonus

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma Ecobonus automotive, che include incentivi anche per automobili (categoria M1) e veicoli commerciali (categorie N1 e N2). L’obiettivo principale è accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del parco veicoli circolante.

Come accedere agli incentivi ciclomotori e motocicli

I concessionari interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma ufficiale ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi. Gli acquirenti, invece, potranno rivolgersi direttamente ai rivenditori autorizzati, che si occuperanno della gestione della procedura, applicando immediatamente lo sconto in fattura.

Un passo verso il futuro

Questa misura rappresenta un’opportunità cruciale per chi desidera passare ai motocicli elettrici o ai veicoli ibridi, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni inquinanti e promuovendo una mobilità più verde e innovativa. Con il supporto di incentivi mirati, la mobilità a due ruote diventa sempre più accessibile e sostenibile.