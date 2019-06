E-GAP ti raggiunge anche a Roma

E’ stato presentato ieri nel cuore della Città eterna uno dei più innovativi servizi per chi fa della mobilità elettrica un uso frequente e giornaliero. Alla presentazione di questa nuova start up vi erano molte personalità, tra queste la Sindaca Virginia Raggi, il fondatore di E-GAP Eugenio de Blasio, il Direttore Marketing Francesco de Meo e infine l’assessora alla città in movimento Linda Meleo.

Roma, che dopo Milano è la seconda città che usufruirà di questo servizio, mette in condizioni tutti coloro che adopereranno l’app E-GAP di essere soccorsi in caso di “stallo”, dovuto alla mancata autonomia causata dal cedimento delle batterie; così grazie alla fast Charge i possessori di veicoli elettrici avranno una preoccupazione in meno.

E-GAP si avvale di due partner molto importanti che con il lancio nella città capitolina hanno ufficializzato la loro partecipazione: un accordo è stato infatti raggiunto con Mercedes-Benz Italia che proporrà un servizio molto funzionale per i clienti che vorranno acquistare una Smart elettrica, mentre il secondo è stato siglato con Europ Assistance.

Il servizio sarà inizialmente operativo nell’area Nord di Roma e in centro, ma con precisione possiamo già indicare le seguenti aree: la zona all’interno delle Mura Aureliane, Vigna Clara, Fleming, Prati, Foro Italico, Parioli, Trieste e il quartiere Africano. Ad ogni modo E-GAP mira ad espandersi e a fare il proprio debutto in altre 8 grandi metropoli europee: Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca, tutte città che registrano un numero elevato di veicoli elettrici.

Cosa hanno detto i protagonisti

“La mobilità elettrica va sostenuta e promossa. Per questo siamo felici di accogliere nella nostra città un servizio come quello fornito da E-GAP. L’attività di questo nuovo operatore si affianca alle misure già messe in campo da Roma Capitale per favorire l’utilizzo dei veicoli elettrici e risponde alla crescente domanda di mobilità a impatto zero nella nostra città”, ha dichiarato Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“Siamo molto felici di ufficializzare oggi l’arrivo di E-GAP nella Capitale – ha commentato Francesco De Meo, Direttore Marketing di E-GAP. Roma ha dimostrato di saper cogliere l’opportunità di promuovere la mobilità sostenibile attraverso veicoli elettrici. Ringraziamo la Sindaca Virginia Raggi, l’Assessora Linda Meleo e tutte le componenti dell’amministrazione che hanno reso possibile la nostra presenza tra le vie e le piazze cittadine, dandoci l’opportunità di offrire un servizio per sviluppare la mobilità elettrica in una città come Roma. Per E-GAP si apre una nuova sfida, in linea con il nostro piano industriale e che nei prossimi mesi si estenderà anche oltre confine in città come Parigi e Berlino. I cittadini romani stanno mostrando una crescente sensibilità all’utilizzo di veicoli elettrici, ed è per questo che vogliamo incoraggiarli ad usare mezzi elettrici, mettendo a disposizione il nostro servizio che sarà complementare alle classiche colonnine di ricarica”.

“Incentivare l’uso dei veicoli elettrici è una delle nostre priorità in materia di mobilità sostenibile. Con il servizio di ricarica mobile di E-GAP chi possiede un’auto elettrica avrà a disposizione uno strumento in più per utilizzarla in tutta tranquillità sulle strade della Capitale. Il nostro auspicio è che presto il servizio possa essere esteso a tutta la città”, ha affermato Linda Meleo, assessora alla Città in movimento.